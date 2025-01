Lanazione.it - Usava i soldi delle offerte per le sue spese pazze. Don Euro, condanna definitiva

Massa, 24 gennaio 2025 – Gianluca Morini, noto nell'ambito locale come "don" per le sue ripetute richieste di denaro ai fedeli della parrocchia a Massa, è ora detenuto nel carcere di La Spezia, scontando la pena di 6 anni decretata dalla Corte di Cassazione il 22 gennaio. Accuse contro Morini Accusato di estorsione e autoriciclaggio, l'ex sacerdote utilizzava i fondi per coprirepersonali inclusi viaggi, cene sontuose e feste scandalose, piuttosto che per le attività ecclesiastiche. La diocesi di Massa Carrara Pontremoli, con un comunicato ufficiale, ha sottolineato il doloroso impatto sui fedeli, aggiungendo che questi eventi hanno generato "dolore e smarrimento". Morini era stato già destituito dallo stato clericale nel 2018, decisione presa dalla Congregazione del Clero in Vaticano, a seguitocondotte inappropriate emerse nel 2015.