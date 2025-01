Sport.quotidiano.net - Urbanski torna decisivo: sul mercato. Può diventare la carta per Isaksen

L’infortunio di Orsolini ha ridefinito il quadro deldi riparazione in casa Bologna: la priorità è l’esterno d’attacco. E Kacperpuòlaa sorpresa per arrivare all’obiettivo. Piace Ikonè (26 anni) della Fiorentina, già allenato da Italiano. Piace pure Suslov (22), trequartista mancino che può giocare esterno destro, già cercato dal Bologna in estate. Ma nel mirino c’è pure Gustav(23) della Lazio e le evoluzioni delle ultime ore raccontano come il responsabile dell’area tecnica rossoblù Sartori stia cercando di capire i margini per approfondire la trattativa. Grazie pure all’agente del fantasista polacco, che ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026. Il procuratore disperava in una chiamata della Juventus di Thiago Motta per il proprio assistito.