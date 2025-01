Thesocialpost.it - Uomo di 73 anni cade dalla barella in ospedale e muore: indagati tre medici

Leggi su Thesocialpost.it

Undi 73, originario di Massafra, è morto all’San Pio di Castellaneta dopo essere caduto accidentalmente da una. L’episodio, avvenuto il 15 gennaio scorso, ha trasformato quello che doveva essere un momento di sollievo e ritorno a casa in una tragedia.Leggi anche: Tre infermiere aggredite a calci e pugni inda un pazientetree un infermiereLa procura di Taranto ha aperto un’indagine, ipotizzando i reati di colpa medica e omissione di custodia. Nel registro deglisono stati iscritti tree un infermiere. Secondo quanto denunciato dai familiari, l’era in attesa di essere dimesso dopo un ricovero per un malore. Aveva già svolto tutti gli accertamenti e aspettava il figlio che lo avrebbe riportato a casa. Tuttavia, prima del suo arrivo, il 73enne è caduto, riportando lesioni rivelatesi fatali.