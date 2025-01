Ilgiorno.it - Uno spettacolo per riflettere “Il rogo dei libri”, la follia: "Con la cultura morì la libertà"

Leggi su Ilgiorno.it

Unoteatrale persulla, insostituibile strumento di crescita e diper l’uomo, in qualsiasi epoca: è “Ildei” in scena alla Sala Pro Busto a Busto Arsizio domani alle 21, nell’ambito delle iniziative in programma per la Giornata della Memoria. La rappresentazione, a cura della compagnia Viandanti Teatranti, con la regia di Fabrizio Bianchi, sviluppa un’idea originale di Ernesto Speroni, docente di Lettere in pensione, vicepresidente dell’associazione Amici di Angioletto, studioso appassionato di storia, in particolare di avvenimenti riguardanti la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza. Professor Speroni come nasce lo? "Punto di partenza la mostra “Ildei” che avevo curato alcuni anni fa, proposta a Busto Arsizio dall’Associazione Amici di Angioletto.