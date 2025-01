Puntomagazine.it - UNICEF/nuovo studio: 242 milioni di bambini in 85 Paesi non hanno potuto frequentare la scuola

Piogge torrenziali e inondazionicolpito l’Italia a settembre interrompendo le lezioni per oltre 900.000 studenti.24 gennaio 2025 – Secondo una nuova analisi dell’, almeno 242di studenti in 85subito interruzioni dell’istruzione a causa di eventi climatici estremi, tra cui ondate di calore, cicloni tropicali, tempeste, inondazioni e siccità nel 2024, aggravando una crisi dell’apprendimento già esistente.Per la prima volta, loLearning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024 – pubblicato in occasione della Giornata internazionale dell’educazione – esamina i rischi climatici cheprovocato la chiusura delle scuole o significanti interruzioni dell’apprendimento e il conseguente impatto suidallamaterna alla secondaria superiore.