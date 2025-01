Romadailynews.it - Ungheria: Cina promuove turismo invernale, fascino di Festa primavera a Budapest

Leggi su Romadailynews.it

Dei professionisti del settore turistico e degli appassionati di cultura ieri sera si sono riuniti aper un evento di promozione dell’offerta turisticadella, celebrando l’imminentedicinese. Organizzato dal ministero cinese della Cultura e dele dall’Ufficio turistico di, l’evento e’ stato caratterizzato da vivaci presentazioni video e attivita’ culturali, che hanno messo in evidenza le destinazioni invernali simbolo della, note per le loro ricche risorse di ghiaccio e neve. Regioni come lo Xinjiang, lo Heilongjiang, il Jilin, la Mongolia Interna e lo Hebei sono state presentate come luoghi di viaggio privilegiati. Li Huixin, direttore dell’Ufficio nazionale turistico cinese a, ha sottolineato il reciproco potenziale di collaborazione tra lae i Paesi dell’Europa centrale e orientale, sottolineando il loro ruolo di importanti mercati di provenienza e di destinazioni turistiche.