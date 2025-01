Quotidiano.net - Una clessidra ’salvacuore’ su cinque pazienti del Bambino Gesù

La ’’ per il cuore – un innovativo dispositivo salvavita destinato acon gravi cardiopatie congenite – è stata impiantata dai cardiologi interventisti dell’Ospedale Pediatricosudi età compresa tra i 15 e i 40 anni, affetti da tetralogia di Fallot. Si tratta dei primi interventi in Europa realizzati dopo l’ottenimento del marchio CE. Il dispositivo, composto da uno stent autoespandibile e da una valvola polmonare, era già stato impiegato a giugno 2023 per un uso compassionevole – cioè terapeutico sperimentale al di fuori degli studi clinici – su una ragazza di 21 anni. "Questa procedura mininvasiva consente di evitare l’intervento chirurgico a cuore aperto in soggetti particolarmente fragili a causa della loro storia clinica, riducendo così i rischi e migliorandone la qualità della vita.