Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: accordo col Chelsea per Renato Veiga, ufficiale Kolo Muani, rispunta Todibo per la difesa

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 23 gennaio 2025– 22 gennaio 2025– 21 gennaio 2025– 20 gennaio 2025– 23 gennaio 2025Calciomercato(Sky), ecco quando dovrebbe arrivarea Torino: novità sue Kelly. Le possibili formule degli affariOre 23:40 – Calciomercato, tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse in entrata dei bianconeri: le dichiarazioniCalciomercato, bianconeri scatenati: dopoaltri due colpi in? Spunta questo scenario: leOre 21:30 – Calciomercato, tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri in: ecco quello che potrebbe accadere, è lui il nuovo nome per la: la volonta del francese è chiara! Può arrivare a gennaio, le ultimeOre 20:00 –: il difensore del West Ham è il nuovo nome per gennaio! Cosa filtra e le ultime sul futuro del francesentus, ci siamo! Ecco quando arriverà il nuovo difensore a Torino.