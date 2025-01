Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale è in studio se non ci sarà un accordo a breve per l’Ucraina con la Russia non avrò altra scelta e non importa più tardi dati estrazioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti così Donald Trump a qualsiasi forza di peacekeeping in Ucraina deve includere gli Stati Uniti ha sottolineato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj in un’intervista a Bloomberg davost numero telefono ha spiegato gli alleati europei non hanno abbastanza soldati da rappresentare un deterrente eristico per ladimir Putin Siamo dalla parte del Popolo e non dei criminali di guerra e quello che è successo in Ucraina Siamo dalla parte del Popolo e non dei criminali e questo non vuol dire che abbiamo dimenticato la nostra amica decennale con la Russia ha dichiarato il Ministro della Difesa Crosetto nelle comunicazioni alla camera sulla proroga al 31 dicembre degli aiuti all’ucraina Laura ha poi dato il via libera alla risoluzione di maggioranza con 81 voti favorevoli l’aula del Senato ha approvato con 123 voti favorevoli 25 contrari e 1 astenuto il decreto per la proroga fino al 31 dicembredell’autorizzazione di mezzi ed equipaggiamenti militari al Ucraina torna il terrore in Germania due persone tra cui un bambino di 2 anni sono state uccise due ferite molto gravi in un attacco con coltello avvenuto nel parco Assunta al centro della città di aschaffenburg in Baviera classificato dallo scorso novembre come luogo pericoloso subito arrestato il presunto aggressore un ventottenne di origine africana che secondo alcune indiscrezioni Pare fosse stato in cura per problemi psichici l’attacco l’ultimo di una lunga serie Condotti con modalità simili in Germania oltre a quello del 20 dicembre scorso contro il mercatino di Natale a magdeburgo con una lancia sulla folla è venuto ieri alle 11:45 ha preso di mira un gruppo di bambini di un asilo che si trovavano nel Parco della città situata a circa 30 chilometri a sud-est di Francoforte la ministra dell’Interno Civita profondamente scioccata per l’accaduto quando manca un mese le elezioni anticipate in Germania assicurato che l’immagine chiariranno le motivazioni di questo terribile atto di violenza si terrà la prossima settimana un’informativa in Parlamento del Ministro dell’Interno Matteo piantedosi sul caso del Comandante livikon Jam osema almased riabish arrestato a Torino e poi ti lascio lì perde il pdx line e invia vs fratoianni con più Europa Italia Viva il MoVimento 5 Stelle azione parlano di gravità inaudita per il ghiaccio del Comandante li dico che la CP Cerca per crimini di guerra e chiedono la premier meloni di riferire in Parlamento sarà invece il Ministro dell’Interno piantedosi riferire alle camere la prossima settimana torniamo in Italia non è finita nel centro della città calabrese una bimba di aprire un giorno di vita è stata portata via prima da una donna e un uomo qualche ora dopo la polizia Poi ritrovato la piccola in casa della coppia marito e moglie sottoposti a Fermo la va bene la sua se questa attrice aveva simulato una gravidanza per 9 mesi ha vestito la neonata con abiti da maschietto questo quello che era accaduto chiudiamo con lo sport Milan Inter vincono in Champions League Il Milan ha giocato in casa contro il girone abbattendo 10 stare al sesto posto in classifica è tra un pranzo verso le qualificazioni dirette agli ottavi di finale anche l’Inter negli ottavi affrontato in trasferta allo Sparta Praga imponendosi 10 lo scorso XXI gennaio tra L’italiano è scesa in campo l’Atalanta ha battuto 50 di austriaci dello stupro mentre Il Bologna ha vinto da rimonta con il Borussia Dortmund ma è aritmeticamente eliminato burgess Juventus è finita 0-0 e per i bianconeri i play-off sono garantiti Noi ci fermiamo qui buon proseguimento di rimanete in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa