Tuttosport – la strategia di Giuntoli per il mercato Juve

2025-01-24 12:38:00 Torino, l’ultimo titolo di: I l V-day è oggi. Almeno a Torino. Dove in giornata è atteso l’atterraggio di Renato Veiga, primo e non per forza unico rinforzo dellantus al centro della difesa. Le defezioni di Bremer e Cabal, unite al sempre più imminente addio del fu capitan Danilo, più che un buco, hanno lasciato una voragine nella retroguardia. E così, completato lo scambio di documenti con il Chelsea per il giovane portoghese,non ha certo alzato il piede dall’acceleratore: il desiderio più ardente resta Hancko, il profilo più concreto risponde invece al nome di Kelly. Motta, ricordi Calafiori? Lavori in corso, dunque. E facilmente sarà così fin nei pressi del gong del 3 febbraio, con il capitolo delle eventuali uscite di peso (leggi alla voce Cambiaso, sempre nelle mire del bramoso City) destinato a intrecciarsi ai discorsi per l’ulteriore innesto in difesa.