Trump e il pressing su Putin

di Marta OttavianiROMAIl presidente americano Donaldinizia a preparare il negoziato con il presidente, seppure alla sua maniera. Il numero uno della Casa Bianca ha deciso di affrontare la questione con il suo stile muscolare, utilizzando, come sempre, il suo social media Truth per lanciare i messaggi più importanti. "Non ho intenzione di colpire la Russia – ha esordito–. Amo il popolo russo e ho sempre avuto una grande relazione con il presidente. Sto facendo alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente, un grande favore. Fate finire questa stupida guerra. Può solo andare peggio. Se non raggiungiamo un accordo, e presto, non avrò altra scelta che introdurre tasse, dazi e sanzioni a un alto livello su qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti e a diversi altri Paesi partecipanti".