Trump annuncia dazi per tutti ma sull’Italia apre a nuovi scenari | Meloni mi piace molto

Concederete un break all’Italia sui? «mi, vediamo cosa succede!». Così il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha risposto alla domanda della corrispondente Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins su eventuali tariffe verso il nostro Paese.ha risposto alla domanda della giornalista Mediaset prima di salire sull’elicottero su cui è stato trasportato all’Air Force One per volare in North Carolina e California.potrebbe evitare iall’ItaliaFirmando decine di direttive,ha dimostrato di voler rapidamente attuare la sua agenda, indipendentemente dalla controversia o dalla resistenza che avrebbe potuto generare. Tra i principali ordini esecutivi: ritiro dagli accordi internazionali, come quello di Parigi sul clima e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; repressione dell’immigrazione: dichiarando un’emergenza nazionale al confine meridionale, ordinando la deportazione di immigrati illegali, dando l’autorizzazione all’agenzia ICE di entrare nelle chiese, nelle scuole e negli ospedali per eseguire le deportazioni.