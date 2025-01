Trump ama la Russia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

ha lanciato un monito a Putin, qualcuno dice un ultimatum, intimandogli di trattare la pace con Kiev o di pagare un prezzo. Francamente da lui mi aspettavo un atteggiamento diverso.Valerio Ghinivia emailGentile lettore, quella che lei riferisce è la solita mistificazione dei massmedia italiani e occidentali in genere. Le cose stanno in modo molto diverso. Tutti sappiamo cheè volubile (anche se in realtà è molto più coerente di quanto si pensi). Però è certo che da “chiuderò la guerra in 24 ore” a oggi qualcosa è cambiato. Secondo la Reuters, che cita persone “informate dei fatti”, i consiglieri dilo avrebbero convinto che ritirare gli aiuti a Kiev sarebbe percepito come “una seconda Kabul”, una disfatta dell’America con brusco abbandono dell’alleato. Da qui la maggiore prudenza di