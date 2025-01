Anteprima24.it - Truffe agli anziani, prosegue la campagna di prevenzione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rafforza il proprio impegno per la sicurezza dei cittadini,ndo con ladicontro le, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare una delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso iniziative mirate e di grande impatto sociale.Tra le recenti attività organizzate, spiccano gli incontri tenuti dai Carabinieri della Compagnia di Solofra in diversi luoghi di aggregazione frequentati d. Alle consuete attività di sensibilizzazione svolte nelle chiese al termine delle funzioni religiose, si sono aggiunte nuove iniziative presso strutture dedicate. Tra queste, la Casa perdi Serino, la Casa perdi Solofra e l’organizzazione di volontariato di protezione civile “Le Aquile” di Sorbo Serpico, oltre alla Chiesa Santa Maria Zita in Figlioli di Montoro.