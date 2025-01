Anteprima24.it - Truffatore seriale originario di Benevento denunciato a Catania: 30mila euro al mese i proventi dell’attività illecita

Tempo di lettura: 2 minutiSpacciandosi per avvocato avrebbe rubato i risparmi di una vita a decine di anziani in tutta Italia. E’ quanto la polizia dicontesta ad un campanodi, che è stato. Le indagini degli agenti del Commissariato Borgo Ognina del capoluogo etneo sono scattate in seguito alla denuncia di una 84ennne, che appena ha compreso di essere stata raggirata ha chiesto aiuto alla polizia. L’anziana ha raccontato ai poliziotti di essere stata contattata al telefono da un sedicente ‘avvocato Cicalone’, che le ha detto che la sorella ed il cognato della donna avevano provocato un incidente stradale investendo alcune persone ed aggiungendo che per questo motivo entrambi stavano per essere rinchiusi in carcere, a meno che non avessero risarcito il danno, stimato in 5.