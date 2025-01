Lanazione.it - Tremendo incidente, muore padre di famiglia: chi era l’uomo sbalzato dal furgone

Leggi su Lanazione.it

Massa, 24 gennaio 2025 – Il tifo per il Cagliari e la grande passione per la musica di Vasco Rossi. Valentino Delfino avrebbe compiuto 44 anni a breve. E’ morto nella mattina di venerdì 24 gennaio sull’A15, all’altezza di Aulla, in direzione sud. Sarebbe statoda unche stava guidando. Cosa abbia provocato l’è materia per la quale indaga la polizia stradale. Il mezzo si è schiantato contro il guard rail. Un, un impatto violento. Per Valentino Delfino,di, non c’è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Era originario della Sardegna ma viveva a Massa da molti anni. Era un grande tifoso del Cagliari, che seguiva quando poteva, ma anche un grande appassionato di Vasco Rossi. I primi a chiamare i numeri di emergenza sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.