Romadailynews.it - Trasporti: modifiche circolazione Roma Tiburtina-Ostiense nei fine settimana da 25/01 a 23/02

Nei weekend dal 25 gennaio al 23 febbraio laferroviaria e’ interessata datraper consentire lavori alla fermata di Pigneto ad opera di Rete ferroviaria italiana, gruppo FS. I lavori comporterannoallaper i treni della linea Fl1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a), e per i treni della linea Fl3– Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a). (Com)Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sara’ regolare. Aldi garantire la continuita’ del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, regionale, e’ prevista una riprogrammazione dell’offerta gia’ messa in campo per interruzioni analoghe avvenute durante l’anno.