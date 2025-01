Tragedia in autostrada giovane padre muore sbalzato fuori dall’auto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unaha colpito l’A15, nel tratto tra Aulla e La Spezia, dove un incidente mortale ha spezzato la vita di Valentino Delfino, 43 anni, residente a Massa ma originario di Cagliari. L’uomo, alla guida di un furgoncino, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guardrail. Valentino avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 26 gennaio.L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Sul luogo sono immediatamente intervenuti un’ambulanza e un’automedica della Croce Bianca di Aulla, seguiti successivamente dall’elicottero di soccorso Pegaso 3. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per Valentino non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso cosìIncidente sull’A15:un 43enne di CagliariLe cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.