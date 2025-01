Ilrestodelcarlino.it - Tra difetti, scarsa autostima e risate. Ornano racconta il maschio ‘irrisolto’

caucasico tra mille. Un uomo, ma "c’è speranza" ci rassicura Antoniocon il suo ultimo spettacolo. Questa sera arriverà a Misano alle 21,15 al teatro Astra. Si riderà con ildalla morale approssimativa, lae il cinismo in un confronto continuo con la compagna ‘Crostatina’., quale speranza per ilcaucasico? "Dobbiamo imparare a galleggiare, a smussare gli angoli. Non si può pensare di cambiare le nostre caratteristiche, bisogna accettare la nostra irrisolutezza. Poi si può evolvere. Quando ho iniziato a scrivere tanti anni fa non avevo figli, mentre oggi li ho adolescenti". Ma lei come si sente? "La mia speranza è trovare altri come me. Mal comune mezzo gaudio. Se trovi persone ‘irrisolte’ come te stesso, se prima erano poco simpatici, poi diventano i migliori amici".