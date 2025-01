Lanazione.it - Toscana, allarme imprese: 50mila posti di lavoro scoperti per mancanza di personale

Firenze, 23 gennaio 2025 – Tra gennaio e marzo 2025, le aziende toscane hanno programmato oltre 90mila assunzioni, ma circarischiano di rimanere. È quanto emerge dal bollettino mensile di Unioncamere-ministero dele delle Politiche Sociali, basato sui dati del sistema informativo Excelsior. In, il 55% dellesegnala difficoltà nel reperire i profili richiesti, un dato che sottolinea la persistente carenza diqualificato sul mercato del. I numeri del primo trimestre A gennaio 2025, sono previste circa 30.510 nuove entrate in, che si inseriscono in un quadro nazionale di 497mila assunzioni complessive e di 100.900 nell’area del Centro Italia. Contratti stabili: il 29% delle assunzioni sarà a tempo indeterminato o di apprendistato Contratti a termine: il 71% delle assunzioni prevede rapporti dia tempo determinato Settori coinvolti: il 63% delle assunzioni si concentrerà nel settore dei servizi, mentre il 66% riguarderàcon meno di 50 dipendenti Giovani eimmigrato: il 31% delle entrate sarà destinato a giovani sotto i 30 anni, mentre il 18% delle assunzioni interesserà lavoratori immigrati Formazione richiesta: solo il 16% delle posizioni sarà destinato alaureato, con una domanda inferiore rispetto alla media nazionale Il 64% dellerichiede esperienza specifica nel ruolo, un aspetto che complica ulteriormente la ricerca di candidati idonei.