Spazionapoli.it - “Tornerò sicuramente a Napoli”: l’annuncio dell’ex azzurro è clamoroso!

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calciomercato– Sono ore caldissime per un ex. Quest’ultimo, ha annunciato un ritorno imminente in Campania. Ilè alle prese con un stagione da urlo. L’arrivo di Antonio Conte ha ridato entusiasmo al gruppo squadra, il quale è stato rinforzato grazie ad acquisiti mirati e non solo. Tra i punti cruciali della nuova “era” è certamente presente Romelu Lukaku, ormai perno inamovibile nel reparto offensivo. A tal proposito, proprio un exha parlato dell’attaccante belga.Rudi Garcia annuncia: “Andrò aper parlare con Lukaku”Oggi è un giorno molto importante per Rudi Garcia. L’ex tecnico del, dopo una parentesi molto difficile in Campania, ha deciso di ripartire e l’ha fatto alla grande. Infatti, il francese ha preso il posto dell’esonerato Domenico Tedesco.