Tony Effe come non l’avete mai visto | scoppia a piangere davanti a sua mamma ecco il motivo

, rapper noto per la sua musica cruda e diretta, è stato recentemente coinvolto in polemiche riguardo ai testi delle sue canzoni, accusato di promuovere un linguaggio sessista e di incitare all’odio di genere. Le accuse, che gli sono costate l’esclusione dal concerto di Capodanno a Roma, lo hanno ferito profondamente.In un’intervista rilasciata a Sette, supplemento del Corriere della Sera, il rapper ha chiarito la sua posizione, difendendo il suo lavoro e il linguaggio del rap: «Sono una persona gentile, soprattutto con le donne», ha detto. Sottolineando che i suoi testi non riflettono il suo modo di vivere, ma solo quello che osserva, ha aggiunto: «Un conto è raccontare, un altro è vivere».ha anche spiegato quanto le critiche lo abbiano colpito, raccontando di, durante il trasloco, siato in lacrimea sua madre, che lo ha rassicurato dicendogli che è un «ragazzo perbene», parole che gli sono state di grande conforto.