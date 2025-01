Panorama.it - Tiktok: la disperazione degli utenti per il ban. Anche se poi torna online

Adesso sarebbe perfetto. Anzi necessario. Un video di 15 o 30 secondi in cui venga condensato il succo della vicenda. Un “” per l’appunto. Magari con la musica giusta del momento. La vicenda del social cinese, infatti, tiene ancora con il fiato sospeso milioni di. Sarà bannato o no? Sarà possibile crogiolarsi per ore e ore nei balletti di donne e uomini dai corpi ipnotici? Il futuro è incerto. La questione diventa politica e si intreccia con l’elezione di Donald Trump, appena incoronato 47° PresidenteStati Uniti. “Dalla diplomazia del pingpong a quella di” scrive il Corriere della Sera, alludendo alla strategia portata avanti da Nixon nel 1971 per normalizzare le relazioni con la Cina di Mao. Allora al timone della politica estera americana vi era Henry Kissinger, maestro della Realpolitik.