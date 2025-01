Davidemaggio.it - The Bank Hacker: la serie thriller sul mondo dei cyber crimini è ora disponibile su Mediaset Infinity

Il catalogo dicontinua ad arricchirsi con l’ingresso in piattaforma di The, labelga che unisce il fascino deiinformatici al dramma emozionante di una rapina ad alta tecnologia.gratis su, lasi compone di 8 episodi che promettono il pieno di azione e colpi di scena.Con la sua narrazione tesa e coinvolgente, Theè la scelta perfetta per gli appassionati die di storie a sfondo tecnologico.Nella, Alidor Van Praet (Gene Bervoets) è un truffatore professionista appena uscito di prigione, pronto a ricostruire la sua fortuna dopo che la polizia gli ha sequestrato tutto. La sua opportunità arriva quando incontra Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts), un giovanecon enormi potenzialità, a una convention di informatica.