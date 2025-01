Thesocialpost.it - Terrore in Italia – Frana su una casa, le rocce finiscono nel salotto

Tanta paura nella notte a Bagolino, in provincia di Brescia, per un masso che si è staccato all’improvviso dalla parete rocciosa finendo dentro un’abitazione, senza, fortunatamente, causare feriti. I danni sono stati però ingenti e le immagini hanno fatto il giro dei social.Leggi anche: Claudio Marchisio ricorda il suo amico Davide Grandin: “Morì di cancro a 17 anni, mio figlio si chiama come lui”Lo smottamento è avvenuto lungo la Provinciale 669 e il masso di diversi quintali ha centrato un’abitazione a Ponte Caffaro: la roccia è finita neldi, dove per fortuna in quel momento non si trovava nessuno dei residenti. Nessun ferito, quindi, ma tantissima paura a seguito del boato improvviso. La strada provinciale è stata chiusa in attesa della rimozione del masso, con forti disagi per la circolazione.