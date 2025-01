Tennis Sinner in finale a Melbourne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.26 Secondadi.In semibattuto Shelton 7-6 6-2 6-2. Sesto confronto fra i due,quinta vittoria per l'azzurro (che ha perso solo il primo incrocio, nel 2023), immancabile il tiebreak. Che arriva al primo set, dopo cheha ripreso per due volte il break imposto dal 'floridian': è qui che Shelton comincia a uscire dalla partita, cedendo di schianto 7-2. Gli altri due set, infatti, sono una cavalcata per, che chiude in 2h36'.Inc'è Zverev, che ha superato Djokovic, costretto al ritiro.