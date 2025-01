Bergamonews.it - Temporanea rimonta dell’alta pressione, ma nel weekend ritorna la pioggia

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaTemporaneo miglioramento del tempo quest’oggi sulla nostra regione grazie alla, ma da domani nuova perturbazione in arrivo da ovest a cui ne seguirà un’altra all’inizio della prossima settimana. Le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali.Venerdì 24 gennaio 2025Tempo previsto: in pianura presenza di nebbie o nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Altrove cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.Temperature: minime in calo (0/4°C), massime stazionarie o in lieve calo (7/10°C).Venti: in pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti moderati occidentali.