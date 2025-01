Lanazione.it - Teatro Verdi, domani alle 17.30 il secondo doppio concerto di Musicaverde

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 24 gennaio 2025 - Giovanissimi, ma con un carnet già denso di premi ed esibizioni in importanti sale dain Italia e nel mondo, la pianista Hli Smoly (16 anni) e il violinista Alexander Sardon Trampus (18 anni) saranno i protagonisti deldiin programma17.30 nel Ridotto del. Celebri e seducenti pagine musicali di Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, Mendelssohn, Prokof’ev saranno eseguite al violino e al pianoforte dai due giovani prodigi, meritevoli allievi delle Masterclass dell’Accademia di Musica Stefano Strata. Tutti i concerti saranno introdotti da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata. I biglietti (6 euro) sono già in vendita al botteghino dele acquistabili anche per telefono (050.