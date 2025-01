Ilrestodelcarlino.it - Teatri candidati all’Unesco: "Grande lavoro squadra, un’occasione di crescita"

"Parte la corsa per Parigi, dove la candidatura a patrimonio Unesco sarà sottoposta all’esame degli organismi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale e poi, nel 2026, alla valutazione finale". Francesco Acquaroli, presidente della Regione, fissa i prossimi passi per il "Sistema deicondominiali all’italiana nell’Italia centrale tra il XVIII e XIX secolo", ufficialmente candidato a Patrimonio dell’Unesco. "Unrisultato – aggiunge – frutto di un enormeportato avanti in questi anni". Sono 18 icoinvolti, 14 marchigiani, due umbri e altrettanti della Romagna, selezionati per caratteristiche stilistiche, costruttive e tipologiche, si tratta dicondominiali o delle accademie, finanziati dai proprietari dei palchetti. Nel Maceratese la lista comprende il Lauro Rossi nel capoluogo Macerata, il Vaccaj di Tolentino, il Feronia di San Severino, il Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati.