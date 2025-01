Unlimitednews.it - Tavolo sulla moda al Mimit, 250 milioni per le imprese nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Definire risposte concrete e unitarie allesfide del settore dellae supportare, in Italia come in Ue,ledinanzi alla duplice transizione green e digitale:questi gli argomenti affrontati alpermanente della,presieduto dal ministro dellee del Made in Italy, AdolfoUrso. Nel corso della riunione, il ministro ha annunciato che perililha destinato al settore 250, cosìripartiti: 100per i Contratti di sviluppo, altri 100ai Mini contratti di sviluppo, 15per accompagnare la transizione ecologica e digitale, e 30,5per promuovere la sostenibilità nel settore.“Una scelta strategica per sostenere un comparto che rappresental’eccellenza del Made in Italy e un pilastro della nostraeconomia.