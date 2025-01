Universalmovies.it - Supergirl: Woman of Tomorrow | Milly Alcock nella prima foto dal set

Leggi su Universalmovies.it

Le riprese diofsono ufficialmente partite da una settimana, ed è per questo che James Gunn ha voluto pubblicare una primissimadal set.L’immagine in questione – diffusa attraverso i canali social del co-CEO di DC Studios – offre un primissimo sguardo (di spalle) anei panni di Kara Zor-El /, mentre è nel bar alieno in cui conosce Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley). Il film, di fatto, vedràe Ruthye inseguire in giro per la galassia lo spietato Krem delle Colline Gialle (Mathias Schoenaerts), un guerriero che ha ucciso il padre di Ruthye e ferito gravemente il cane Krypto.ofdal Set View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)ofNote di Produzioneofvedrà Craig Gillespie in cabina di regia, mentre Ana Nogueira sta adattando la sceneggiatura dalla serie di fumetti di Tom King del 2022.