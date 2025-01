Tpi.it - Sul più bello: tutto quello che c’è da sapere sul film

Sul più: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sul piùitaliano del 2020 diretto da Alice Filippi, tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, che prende parte anche alnel ruolo di Beatrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaMarta è una ragazza un po’ bruttina e consapevole di esserlo, che vive con i migliori amici Jacopo e Federica. Oltre ad essere orfana di entrambi i genitori, Marta soffre di una grave forma di mucoviscidosi, che potrebbe ucciderla molto presto dal momento che le cure a cui si sta sottoponendo non stanno funzionando. Marta comunque non si perde d’animo: dopo aver tentato invano un approccio con un ragazzo su Tinder, la ragazza si lascia trascinare dai suoi amici ad una festa.