Su Rai 1 un nuovo appuntamento con gli artisti di strada, condotto da Nek e Bianca Guaccero

Glidisono ancora protagonisti del venerdì di Rai 1. Stasera alle 21.30 va in onda la terza puntata di Dallaal palco 2025. Alla conduzione il pubblico ritrova Nek eGuaccero, pronti ad accogliere sul palco i buskers in cerca di un’occasione, gli ospiti e i passanti importanti. Acrobati, ballerini, cantanti, funamboli, maghi e personaggi «di straordinario talento che hanno scelto una vita libera e itinerante», come ha ricordato Nek la sera del debutto.Guaccero regina di “Ballando con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X Leggi anche › La nuova coppia: Nek eGuaccero inaugurano la nuova stagione di “Dallaal palco” Dallaal palco 2025, ospiti della terza puntataDopo la partecipazione di Al Bano, Biagio Izzo, Gabriele Cirilli e Massimiliano Gallo, questa sera sarà la volta di nuovi ospiti.