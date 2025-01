Ilfattoquotidiano.it - Strada in salita e dubbi per l’offerta Mps su Mediobanca. Così com’è, agli azionisti di piazzetta Cuccia non conviene

La reazione del mercato aldi Mps sudice che, per la banca senese, lasi presenta parecchio in. Le azioni Monte Paschi hanno perso quasi il 7%, quelle disono salite di oltre il 7%. Significa che gli analisti vedono per Mps uno sforzo significativo se davvero vuole portare fino in fondo questa operazione, mentrepotrebbe beneficiare . Del resto Mps è una banca che vale in borsa 8 miliardi che sta cercando di comprarsene una che ne vale 13.Come tutti gli istituti di credito europei, anche Mps ha beneficiato della bonanza dei ricavi garantita dall’aumento del costo del denaro, deciso dalla banca centrale europea negli ultimi anni. Ciò ha consentito all’istituto di uscire dalle secche in cui era bloccata da anni e in cui sarebbe fatalmente sprofondata senza i miliardi pompati dallo stato (ossia dai contribuenti) nei suoi forzieri.