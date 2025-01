Star Trek | Section 31 cast storia trailer e tutto quello che sappiamo sul primo film in streaming di Star Trek

Leggi su Cinefilos.it

31,chesulindiLa vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh è la protagonista di31. Eccochesulmade-for-di. Spinoff di: Discovery, la Yeoh riprende il ruolo dell’Imperatore Philippa Georgiou, ex sovrana dell’Impero Terrestre dell’Universo dello Specchio che si è unita alla misteriosa Sezione 31 della Flotta Stellare nella seconda stagione di: Discovery.31 era originariamente previsto come show continuativo e nel gennaio 2019 è iniziato lo sviluppo di una serie31, le cui riprese erano previste da maggio a novembre 2020.Il personaggio di Yeoh, l’Imperatore Georgiou, è stato escluso dalla terza stagione di: Discovery, per passare alla Sezione 31.