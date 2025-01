.com - Sport, Tajani: “È strumento fondamentale per politica estera”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Lovisto dal ministro degli esteri èdella nostra. La diplomaziaiva sarà una parte rilevante di questa direzione generale e della nostra, perché loè fatto certamente di grandi campioni, da milioni di giovani che lo praticano con ruolo sociale ma è anche industria. Noi abbiamo campioni dell’industria che devono saper eare sempre di più i loro prodotti, con aziende italiane nel settore che sono al top e non possiamo non utilizzare al meglio quello che il mondo italiano realizza”. Lo ha detto Antonio, vice premier e ministro degli Esteri. “Stiamo facendo sempre di più e abbiamo anche deciso di nominare ambasciatore della diplomazia italiana alcuni grandi campioni, da Sinner, alla Cocciaretto, alla nazionale di scherma, a Manuel Bortuzzo, al Giro d’Italia, che permette di fa conoscere all’estero decine di centri sconosciuti, è un modo per mettere lo, che ha avuto in passato un ruolo marginale, al centro dell’attenzione.