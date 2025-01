Lanazione.it - “Sport per tutti”: pubblicato il bando per l’assegnazione dei voucher alle famiglie

Pisa, 24 gennaio 2025 –sul sito web del Comune di Pisa ilper” promosso dall’amministrazione comunale per promuovere lotra giovani e giovanissimi, tramitedirivoltiche hanno un Isee non superiore a 25mila euro. È possibile presentare domanda fino12.30 del 21 febbraio prossimo, tramite la procedura online presente sul sito web comunale. “Il Comune di Pisa - dichiara l’assessore alloFrida Scarpa - ha messo a disposizione 55mila euro inper sostenere la partecipazioneattivitàive dei bambini e ragazzi della nostra città. Il contributo, che abbiamo incrementato rispetto agli anni precedenti, è destinatocon un Isee inferiore a 25mila euro e si basa sulla convinzione che losia fondamentale per la crescita, la socialità e l’apprendimento delle regole.