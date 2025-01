Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari 24 gennaio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, venerdì 24, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sul Circo Bianco che si dividerà tra Kitzbuehel (Austria) e Garmisch (Germania). Sulla mitica Streif assisteremo al superG maschile e Mattia Casse, autore del miglior tempo nell’ultimo training in discesa, lancerà il guanto di sfida ai “maestri” svizzeri. Sulla Kandahar, seconda prova cronometrata e osservate speciali saranno Sofia Ga e Federica Brignone.In primo piano, poi, la tappa di Coppa del Mondo di biathlon ad Anterseva. Un day-2 dell’appuntamento sulle nevi altoatesine che prevede la 10 km Sprint maschile. Tommaso Giacomel, galvanizzato dal primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale a Ruhpolding (Germania) nella Mass Start, vorrà replicare.