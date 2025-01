Ilgiorno.it - Spionaggio russo a Milano, chiesto il processo per i due imprenditori brianzoli vicini agli agenti di Mosca

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 gennaio 2025 –il rinvio a giudizio per due, di 34 e 62 anni, attivi nel settore immobiliare, indagati per corruzione del cittadino da parte dello straniero con l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione. Secondo l'indagine del Ros dei Carabinieri, si sarebbero messi a disposizione dei servizi di intelligence della Federazione Russa per svolgere "delle attività per sostenere la pace in ogni modo" sostenendo di avere "competenze", "strutture", "tecnologia" e capacità di muoversi. A chiedere ilper entrambi è stato il pm della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di, Alessandro Gobbis. Nei loro confronti Gobbis, coordinato dal procuratore capo Marcello Viola e dal aggiunto Eugenio Fusco, lo scorso novembre aveva notificato un avviso di chiusura delle indagini preliminari.