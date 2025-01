Liberoquotidiano.it - Sky, il momento d'oro: notizie e sport, dove vola la rete satellitare

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sky) Chiusura d'anno in positivo per il gruppo Sky che ha ottenuto ottimi risultati sui vari fronti. Exploit dello: in crescita la Serie A con il ritorno dei big match tra cui spicca Inter-Juventus del 27 ottobre con quasi 2 milioni di spettatori medi; la Sinnermania spinge il tennis a audience doppie rispetto al 2023 e con ben 7 match del 2024 entrati nella top 10 degli incontri più visti di sempre; cresce anche la Formula 1 (+11%) e la MotoGP. Ma non solo: tra le serie tv Hanno ucciso l'Uomo Ragno-La leggendaria storia degli 883 è stata la più vista al debutto negli ultimi 8 anni con oltre 1,3 milioni nei 7 giorni e oltre 2 milioni nei 28 giorni; Masterchef si conferma lo show più visto su Sky con una media superiore ai 2 milioni di spettatori nei 7 giorni e la nuova stagione è in crescita rispetto al 2024 (+8%).