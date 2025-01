Rompipallone.it - Sinner, notizia sconvolgente: cambia tutto, tifosi a bocca aperta

Ultimo aggiornamento 24 Gennaio 2025 22:32 di redazioneBattuto Ben Shelton, ora Jannikse la vedrà con Alexander Zverev nella finalissima dell’Australian Open 2025Janniksta di nuovo stupendo tutti. In questo Australian Open, torneo che difende dopo la vittoria dell’anno scorso in finale contro Medvedev, l’altoatesino è riuscito a strappare il pass per la finale in virtù dei sei turni superati nel corso di queste due settimane.Dopo aver battuto Jarry,ha sconfitto in ordine Schoolkate, Giron, Rune, De Minaur e infine Shelton questa mattina in semifinale, arrivando così all’ultimo atto contro Alexander Zverev. Il tedesco ha superato Novak Djokovic dopo che il serbo si è ritirato alla fine del primo set.Zverev, dove vedere la finaleNaturalmente tutta Italia si è informata per capire quando e dove si potesse vedere la finalissima.