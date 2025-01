Liberoquotidiano.it - "Sinner e Alcaraz? Dai, ditemi quanto avrebbero vinto!": il veleno di Mardy Fish

Leggi su Liberoquotidiano.it

La provocazione di un ex Atp, con la centro Jannike Carlos, è arrivata nelle ultime ore. In particolare su X e da, tennista americano ex numero 7 del mondo, che ha fatto discutere sui social nel corso di questi Australian Open: "Quanti Slamnel periodo migliore di Djokovic, Federer e Nadal? E quanti nevinti Roddick e Murray in questo momento?”, il suo pensiero. Gli ha risposto subito un altro ex della racchetta, lo spagnolo Feliciano Lopez: "L'unica cosa che posso garantire, è chezero Roland Garros con Rafa (Nadal, ndr) nel suo momento migliore”.non se ne cura e intanto pensa al match delle semifinali degli Australian Open contro Ben Shelton, mentreè uscito ai quarti dopo un estenuante match contro Djokovic, che sempre venerdì di, ma come primo match di giornata, affronterà Zverev in una super sfida.