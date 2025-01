Sport.quotidiano.net - Sinner batte Shelton agli Australian Open, missione finale compiuta: ora c’è Zverev

Melbourne, 24 gennaio 2025 – La calma di un lago di montagnai fuochi d’artificio. Il rigore vince contro la sregolatezza.elimina7-6, 6-2, 6-2 in un match che è tutto questo, con l’aggiunta di un altro pizzico di imprevedibilità data dal servizio dell’americano affamato di vittoria: l’anno scorso per la prima volta ha tirato fuori il passaporto dal cassetto e ha lasciato il suo Paese. Aveva raggiunto i quarti di, ma “questa volta sono più pronto”. Ma non è bastato, complice una prestazione non perfetta al servizio. I presupposti per un avvio choc. E’ un break a bagnare il campo della Rod Laver Arena: perin campo solo una prima su sei enon perde l’occasione per farsi aggressivo, strappando la battuta al numero uno al mondo. L’azzurro prova subito a riprendersi il maltolto: ha pure una chance nel secondo game, ma non riesce a piazzare il colpo decisivo.