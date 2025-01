Ilgiorno.it - Sicurezza sul lavoro, la miglior tesi di laurea arriva da Pavia

24 gennaio 2024 - Leonardo Cuccaro, laureato triennale del dipartimento di ingegneria civile e architettura dell'Università di Pavia, ha ottenuto uno dei nove premi nazionali promossi dall'AiFos per la miglior tesi nel campo della sicurezza sul lavoro discussa nel 2024 e la premiazione ufficiale si terrà il 27 febbraio in webinair. La tesi, intitolato "Tecnologie innovative, efficienza energetica e sicurezza sul lavoro nella produzione di vapore a scopi industriali", di cui è stato relatore il professor Marco Marengo, affronta il tema della produzione di vapore per scopi industriali, evidenziando la sua importanza nella transizione energetica e nella sostenibilità. Ambiente Viene trattata la regolazione automatica degli impianti e l'importanza di un corretto trattamento delle acque per prevenire corrosione e incrostazioni.