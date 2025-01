Movieplayer.it - Serie A oggi, partite della ventiduesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Leggi su Movieplayer.it

Questa sera prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano diA: scopri glie le modalità per seguire lein programma da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio., venerdì 24 gennaio, riparte il campionato diA per la stagione 2024/2025 con le, terza del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 27 gennaio con il posticipo serale. Scopri glie le piattaforme per seguire lein diretta TV e. Calendariocon incontri esu Sky,e NOW Torino-Cagliari apre il 22^ turno, unico appuntamento del venerdì. I sardi, dopo la netta vittoriascorsa settimana contro il Lecce, cercano un altro risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ladi campionato si chiude .