Sconvolta mi ha fatto una cosa orrenda Grande Fratello Amanda contro MariaVittoria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento di enorme rabbia peral. La concorrente ha deciso di dire tutto su, usando anche parole molto forti. Ha ammesso di essere stata stravolta dal comportamento avuto dalla Minghetti, infatti non si sarebbe mai aspettata di dover fare i conti con una situazione del genere. Anche perché sembrava avessero creato un buon legame.Invece qualsi è improvvisamente rotto alnon l’ha perdonata. L’attacco asubito dopo la puntata in diretta del 23 gennaio è avvenuto davanti ad altri due gieffini, Luca e Javier. La Lecciso ha perso completamente la ragione, quando ha saputo della decisione presa dalla coinquilina.Leggi anche: “Mi hanno chiesto di farlo e l’ho”. Zeudi-Helena, svolta aldopo la scoperta su Javiersi scaglia: “Folle, sono”La furia dialall’indirizzo diè iniziata così, come riportato dal sito Ilsussidiario.