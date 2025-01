Fanpage.it - Sciopero treni il 25 e 26 gennaio 2025: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop

Leggi su Fanpage.it

Domani, sabato 25, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 20.59 di domenica 26è in programma un nuovodeia cui aderirannotalia,(che hanno reso disponibile la lista deia lunga percorrenza) e Trenord. Per i regionali potrebbero esserci maggiori disagi visto che non ci saranno fasce di garanzia. I sindacati chiedono "maggiori tutele" e un "servizio migliore per i passeggeri".