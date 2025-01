Oasport.it - Sci alpino, Simon Talacci sul podio nel gigante di Coppa Europa a Turnau

Giornata storica per la Lituania, che festeggia la prima vittoria in. A salire sul gradino più alto delneldiè infatti Andrej Drukarov, che ottiene un successo storico per la sua nazione. Il lituano si è imposto al termine di una gara tiratissima e che ha visto anche l’uscita del leader della prima manche, l’austriaco Stefan Brennsteiner.Un solo centesimo quello che divide Drukarov dal tedesco Anton Grammel, che è risalito di sette posizioni nella seconda manche. Fa festa anche l’Italia, visto che sul gradino più basso delci sale anche, terzo a pari merito a soli cinque centesimi con il norvegese Rasmus Bakkevig, capace di rimontare ben diciannove posti nella seconda metà di gara. Perè il terzoin carriera in, il primo di questa stagione.