Scandalo in Giappone: Masahiro Nakai accusato di molestie, Fuji Tv coinvolta

Nuovonel mondo dello spettacolo in, dove un ex cantante e affermato presentatore ha annunciato il proprio ritiro dalle scene dopo essere statodia sfondo sessuale: una vicenda a cui ha fatto seguito la sospensione del programma televisivo, perché si è scoperto che il network nazionale avrebbe tentato di insabbiare il caso. I fatti riguardano il 52enne, uno dei componenti del gruppo musicale Smap - molto popolare ina partire dalla fine degli anni '80 -, responsabile, secondo la ricostruzione del settimanale Shukan Bunshun, di aver costretto una donna a un rapporto sessuale al termine di un pranzo di lavoro nel giugno del 2023. Per nascondere la divulgazione del fattoavrebbe trovato un accordo extragiudiziale con la vittima, per un valore di 90 milioni di yen (550.