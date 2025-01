Bergamonews.it - Sat, la sostenibilità che intreccia il sociale

“Scusi, ma c’ho fatto l’occhio” Monica Colleoni si china e raccoglie dal marciapiede un pacchetto accartocciato di Marlboro prima di aprire la porta d’ingresso della Sat (Servizi ambientali territoriali), dove lavora come amministratore delegato dal maggio 2020.La società, totalmente partecipata del comune di Treviolo, è considerata il braccio operativo dell’amministrazione guidata per il secondo mandato da Pasquale Gandolfi: “Nel 2019 sono stata nominata assessore all’ecologia, trascorsi cinque anni, il sindaco mi ha affidato questo incarico con un proposito, farla crescere. Credo che i risultati parlino da soli, abbiamo incrementato i dipendenti da cinque a nove e ottimizzato tutta una serie di servizi e iniziative”.Cosa significa per voi una partecipata a misura di cittadino?“Il nostro impegno è quello di incrementare la sensibilità ambientale dei cittadini anche nella gestione dei rifiuti urbani, favorendo le migliori pratiche nella raccolta differenziata, nelle attività di recupero e riciclaggio; si tratta di un contributo alla salvaguardia dell’ambiente e del nostro territorio.